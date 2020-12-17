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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصريح بدفن رضيع عثر عليه ميتًا داخل صندوق قمامة بقنا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:29 م
رضيع
رضيع
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صرحت النيابة العامة بقنا، اليوم الخميس، بدفن جثة رضيع عثرت عليه الأجهزة الأمنية، عقب تلقي بلاغات من الأهالي، مساء أمس الأربعاء، داخل سلة قمامة في مركز نجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بتلقي إشارة من مركز شرطة نجع حمادي بشأن تحرك قوة أمنية من القسم، عقب بلاغات من أهالي دائرة نجع حمادي، والعثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل صندوق قمامة، بجوار مسجد الفتح بشارع 15 مايو بدائرة المدينة. 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها وذلك لكشف ملابسات وتفاصيل العثور على الطفل داخل صندوق القمامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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