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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على سعر ساعة عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:56 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شيماء دهب
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شارك الفنان عمرو دياب، بوستر ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ " عبر موقع الصور الشهير وتبادل الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر يرتدى ساعة من تصميم دار Patek Philippe، مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 مُرصعة بـ35 ماسة صغيرة وذراعها من جلد التمساح، يبلغ سعرها 95 ألف دولار أي ما يقارب مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريبًا.

وتألق الهضبة بلوك شعر فاتح، مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء، وبنطلون كلاسيك أسود.

وينتظر محبو الفنان الكبير طرح ألبومه الجديد خلال أيام خاصة مع ظهور عدد من المقاطع الغنائية والترويج بملصقات دعائية.

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