«بيطرى القاهرة» ينفذ حملة لتحصين العجول ضد الحمى القلاعية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملة لتحصين العجول البقرية بمزرعة سجن طرة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت إشراف الدكتورة أسماء بدوى، والدكتورة هند محمد أطباء الإدارة، وجاءت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتورة رحاب أحمد، مدير الإدارة البيطرية لحي المعادي وطرة.وفي سياق آخر عقدت مديرية الطب البيطري ندوة بقصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان "الأمراض الفيروسية" التي تنتقل من الحيوان للإنسان، مع عرض أسباب العدوى ووسائل الوقاية منها، بحضور شوقى محمد، مدير قصر الثقافة، والفنان جلال عثمان، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والدكتورة جيهان حسن، مدير عام فرع ثقافة القاهرة، وقد حاضرت خلال الندوة الدكتورة حنان عزت، رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.