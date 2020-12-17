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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تتصدر موضة شتاء2021.. طرق تنسيق التنورة البلبسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:08 م
طرق تنسيق التنورة
طرق تنسيق التنورة البلبسية
هويدا سعيد
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سجلت التنانير المصممة بكسرات البليسيه حضورا كبيرا ضمن مجموعات الأزياء العالمية، وتعتبر موضه 2021، ونرصد طرق تنسيق التنورة البلبسية:
تتصدر موضة شتاء2021..
تنسيق التنورة البليسيه مع البوت:
يمكنك ارتداء التنورة البلبسية مع البوت، من خلال تنورة جلد قصيرة لإطلالة شتوية، مع معطف ذو لون مميز.
تتصدر موضة شتاء2021..
تنسيق التنورة مع البليزر:
يمكن ارتداء تنورة مع البليزر، ارتداء قميص كلاسيك وهي مناسبه للعمل أو المقابلات الرسمية.



تتصدر موضة شتاء2021..
تنسيق البلوفرات مع التنورة:
يمكن ارتداء بلوفر مع تنورة بلبسية، اختيار بلوفر كاجول مع حذاء رياضي.


تنسيق تنورة مع معطف:
من اجمل الاختيارات خلال يوم شديد البرودة مع اختيار قميص أسفل المعطف الطويل، بوت بالوان محايدة.



تتصدر موضة شتاء2021..
تنسيق تنورة مع تي شيرت مطبوع:
قطع ملابس لا غني عنها سواء في الصيف أو الشتاء، يمكنك ارتداء سترة أو معطف من الأعلي.


تتصدر موضة شتاء2021..
تنورة مع القميص:
إطلالة رائعة للشتاء، يمكن ارتداء القميص أسفل تي شيرت لمظهر انيق.



تنورة بلبسية لامعة للسهرة:
لاتزال موضة التنانير البليسيه المصممة بخامات لامعة تتصدر مشهد الموضة وهي مناسبة للسهرات.

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