تتصدر موضة شتاء2021.. طرق تنسيق التنورة البلبسية



سجلت التنانير المصممة بكسرات البليسيه حضورا كبيرا ضمن مجموعات الأزياء العالمية، وتعتبر موضه 2021، ونرصد طرق تنسيق التنورة البلبسية:



تنسيق التنورة البليسيه مع البوت:

يمكنك ارتداء التنورة البلبسية مع البوت، من خلال تنورة جلد قصيرة لإطلالة شتوية، مع معطف ذو لون مميز.

تنسيق التنورة مع البليزر:

يمكن ارتداء تنورة مع البليزر، ارتداء قميص كلاسيك وهي مناسبه للعمل أو المقابلات الرسمية.







يمكن ارتداء تنورة مع البليزر، ارتداء قميص كلاسيك وهي مناسبه للعمل أو المقابلات الرسمية.

تنسيق البلوفرات مع التنورة:

يمكن ارتداء بلوفر مع تنورة بلبسية، اختيار بلوفر كاجول مع حذاء رياضي.





يمكن ارتداء بلوفر مع تنورة بلبسية، اختيار بلوفر كاجول مع حذاء رياضي.

تنسيق تنورة مع معطف:

من اجمل الاختيارات خلال يوم شديد البرودة مع اختيار قميص أسفل المعطف الطويل، بوت بالوان محايدة.







من اجمل الاختيارات خلال يوم شديد البرودة مع اختيار قميص أسفل المعطف الطويل، بوت بالوان محايدة.

تنسيق تنورة مع تي شيرت مطبوع:

قطع ملابس لا غني عنها سواء في الصيف أو الشتاء، يمكنك ارتداء سترة أو معطف من الأعلي.





قطع ملابس لا غني عنها سواء في الصيف أو الشتاء، يمكنك ارتداء سترة أو معطف من الأعلي.

تنورة مع القميص:

إطلالة رائعة للشتاء، يمكن ارتداء القميص أسفل تي شيرت لمظهر انيق.







إطلالة رائعة للشتاء، يمكن ارتداء القميص أسفل تي شيرت لمظهر انيق.