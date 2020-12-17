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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:32 م
جريدة الدستور
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رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بإعلان الإدارة الأمريكية رسميًا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس- عن أمله في أن يسهم هذا القرار في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان، ليشكل بداية أفق جديد من النمو الاقتصادي، لتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

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