212 وفاة و7453 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 212 حالة وفاة و7453 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و138 ألف حالة.وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 53 ألفا و95 حالة.ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع مؤخرا مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.