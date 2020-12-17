«الهجرة»: نسعى لتوفير مشروعات للمصريين بالخارج والعائدين

أكد اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حرص الوزارة على خدمة المصريين بالخارج والتسويق المتكامل لمشروعات محددة، سواء عبر المؤتمرات أو مواقع الوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع الندوات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بتشجيع الإنتاج ودعم الشباب، لتوفير فرص العمل للشباب سواء العائدين من الخارج أو الشباب بالداخل، ممن تأثروا بأزمة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الحكومية الثلاث مصر والقاهرة والأهلي المصري، من أجل تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية لدعم قطاع الصناعة، وفتح الفرص أمام المصريين بالخارج للاستثمار في القطاعات المختلفة،في إطار الإعداد للمؤتمر السادس من مؤتمرات "مصر تستطيع" والمقرر انعقاده تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة".وأضاف فهمي، أن الاجتماعات التنسيقية التي تقيمها الوزارة تهدف لدعم جهود وحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج، والتي أُطلقت بحضور السفيرة نبيلة مكرم والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والاستفادة منها لتسهيل استثمار المصريين بالخارج في مصر، بالإضافة لطرح دراسات الجدوى بين المصريين بالخارج في المشروعات المختلفة، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيقا لبرنامج الحكومة المصرية.وأضاف فهمي، أن الوزارة تستهدف الخروج بمشروعات محددة يتم دراستها بشكل وافٍ، وتسويقها بين المصريين بالخارج في القطاعات المختلفة زراعيا وصناعيا وتجاريا، وتشجيع الصناعات المغذية، وتلبية احتياجات السوق المصري.