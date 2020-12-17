أسوة بالسعودية.. «الأوقاف» تحذر أئمتها من خطر الإخوان

بعد إعلان وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية عن عزل 100 من الأئمة وخطباء المساجد بمنطقتي مكة والقصيم، لعدم التزامهم بتوجيهات الوزارة للتحذير من "خطر" جماعة الإخوان، يفرض سؤال نفسه: هل ستلزم وزارة الأوقاف المصرية الأئمة بالتحذير من خطورة الجماعة الإرهابية.أشاد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، بقرارات المملكة العربية السعودية،في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنها جهود تدحض الإرهاب وتؤكد على وسطية الإسلام.في تصريحات سابقة، للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم، فهذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول، فقد أعماهم الهوى وأضلتهم العمالة والخيانة، وأصبحوا مسخا فاقدا لكل معاني الوطنية والإنسانية، منحرفا عن كل معاني الأديان، بل إنهم صاروا عبئا ثقيلا على الدين، وعارا على أهليهم وأوطانهم.وتابع أن الانسياق في ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على عناصرها خيانة للدين والوطن، ويجب إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو مخرب، والضرب بيد من حديد على أيدي كل دعاة الفوضى والهدم.واستطرد أن أبواق الجماعة الإرهابية لا حياء لهم، باعوا أنفسهم وأوطانهم بثمن بخس، اتخذوا الكذب والافتراء منهجا ثابتا للنيل من كل عمل وطني، سبيلهم الكذب والافتراء وتشويه الإنجازات، لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم، وحقا: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".في وقت سابق أيضا، اجتمع الشيخ جابر طايع، بقيادات الوزارة، لكشف تضليل الجماعة الإرهابية وهجومها الشرس على الوزارة.وقال رئيس القطاع الديني، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربًا على الأوقاف وتسخر إعلامها المأجور للنيل من الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات الوزارة.وأضاف أن التاريخ لا يخفي الحقائق وأحاديث الإخوان الكاذبة لن تخفي ما حققه وزير الأوقاف وسط حرب تدار من الخارج عن طريق صفحات وهمية وإعلام مضلل يزيف الحقائق والإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد.وأكد أن افتتاحات المساجد في كل جمعة على مدار شهر أكتوبر وما شهدته خلال سبتمبر يعد أكبر رسالة علي المغرضين، لافتًا إلى أن الوزارة حافظت على مال الوقف، وعملت على تحسين وضع الأئمة ومضاعفة راتبة، وانتزعت المنابر المختطفة من الجماعات الضالة وعودتها إلى حضن مؤسسات الدولة.وتابع: وزارة الأوقاف حملت رسالة الخطاب الديني الوسطي وعملت على تجفيف منابع التطرف، وخلال سبع سنوات في عهد الدكتور مختار جمعة استعادت هيبتها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأوضاع الأئمة والخطباء.من جهته، وجه الشيخ صبري ياسين، وكيل أول وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بشأن الأئمة والمتميزين، ومنح حافز العلمي، مشيرًا إلي أن هذا يدل على حب الرئيس للعلم وأهله.ومن ناحيته، قال الدكتور نوح العيسوي، إن أحوال الأئمة والخطباء تحسنت، فلم يكن يحلم الإمام أو الخطيب بهذا الأجر أو التحسين قبل ذلك.وأضاف أن وزير الأوقاف كانت له رؤية في تمكين الشباب من الوظائف القيادية، فلم يكن الشباب يحلم بأن يتولى قيادة إشرافية أو إدارية عامة أو عليا إلا في عهده، وما ذاك إلا لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الأئمة والمتميزين منهم.وقال الدكتور جمال إبراهيم، مدير إدارة مكاتب التحفيظ، إنه في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية دعمًا ودفاعًا حتى لا نصل إلى ما كنا عليه من قبل من فوضي وإهدار للدماء الطاهرة وما تدعو إليه جماعات الضلال والتخريب في ربوع البلاد ما هو إلا دعوة للفساد والإفساد في الأرض التي أوجد الله البشرية لعمارتها.