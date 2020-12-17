رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي تنتهي في 31 يناير، لمدة 6 أشهر جديدة.وأضاف البيان: "قرر المجلس، اليوم، تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي، حتى 31 يوليو 2021"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.وأمس الأربعاء، أفاد الإعلام الروسي بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، البالغ عددها 27 دولة، اتفقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، والتي كان من المفترض أن ينتهي أجلها في 31 يناير 2021.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ منتصف 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية.. من جهتها، ردت موسكو بالمثل على العقوبات الغربية وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع الغذائية والزراعية من تلك الدول.