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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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توفيت الرضيعة «فريدة» البالغة من العمر 5 أشهر، بعد فوز والدها المهندس باسم حجازي، بعضوية مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ منذ عدة أيام.

وأكدت أسرة الطفلة، أن ابنتهم كان لا تُعاني من أي أمراض، وأنهم فوجئوا بوفاتها، والتشخيص جاء توقف مفاجئ بعضلة القلب.

وشيع أهالي قرية الخادمية، مقر إقامة أسرة النائب، جثمان الطفلة، وسط ذهول من عدم وجود أسباب للوفاة، خاصة أنها كانت بصحة جيدة للغاية، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للنائب وأسرته.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المهندس باسم حجازي، مرشح حزب الوفد، بمقعد بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، ومعه ياسر منير والسيد شمس الدين.




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