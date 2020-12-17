بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ

توفيت الرضيعة «فريدة» البالغة من العمر 5 أشهر، بعد فوز والدها المهندس باسم حجازي، بعضوية مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ منذ عدة أيام.وأكدت أسرة الطفلة، أن ابنتهم كان لا تُعاني من أي أمراض، وأنهم فوجئوا بوفاتها، والتشخيص جاء توقف مفاجئ بعضلة القلب.وشيع أهالي قرية الخادمية، مقر إقامة أسرة النائب، جثمان الطفلة، وسط ذهول من عدم وجود أسباب للوفاة، خاصة أنها كانت بصحة جيدة للغاية، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للنائب وأسرته.أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المهندس باسم حجازي، مرشح حزب الوفد، بمقعد بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، ومعه ياسر منير والسيد شمس الدين.