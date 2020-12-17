رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون: نتطلع إلى وقفة عربية حيال الصعوبات التي يعاني منها لبنان

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:32 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن تطلع بلاده إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها لبنان.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله اليوم الخميس، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام ذكي، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن اعتماد معايير واحدة يمكن أن يذلل صعوبات تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة العتيدة ستعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي، وذلك بعد إبلاغه استعداد الجامعة العربية لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية.

وبعد اللقاء، رأى السفير زكي في تصريح له، أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان يتعين عليهم حلها، مؤكدًا أن الجامعة العربية طرف مساعد، وأضاف: "نحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك".

وأوضح أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه، معربًا عن أمله في تقديم المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، كما أكد أن العمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب أن يٌنحى جانبًا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية.

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

إصابة إيمانويل ماكرون بكورونا

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

image description

لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

image description

محافظ أسيوط: مشروع تبطين الترع نقلة حضارية في القرى والنجوع

image description

لمتابعة إجراءات «كورونا».. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

«علمية كورونا» تحذر: الفيروس أصبح سريع الانتقال.. والوقاية «أهم شيء»

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

الثلوج تقطع الكهرباء عن 10 آلاف منزل باليابان

موسكو تختبر نظامًا جديدًا لتتبع السفن فى البحر الأسود

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

جلال الدين الرومي.. شاعر الصوفية (بروفايل)

سفير بريطانيا فى مصر يتحدث عن تجربته في تعلم اللغة العربية

زيزيت سالم تكتب: الأدب الجيد جغرافيا جيدة في رواية «طبيب أرياف» للمنسي قنديل

«عوالم الإنسان المجهولة» على طاولة مكتبة المستقبل.. السبت