عون: نتطلع إلى وقفة عربية حيال الصعوبات التي يعاني منها لبنان

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن تطلع بلاده إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها لبنان.وأكد الرئيس عون خلال استقباله اليوم الخميس، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام ذكي، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن اعتماد معايير واحدة يمكن أن يذلل صعوبات تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة العتيدة ستعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي، وذلك بعد إبلاغه استعداد الجامعة العربية لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية.وبعد اللقاء، رأى السفير زكي في تصريح له، أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان يتعين عليهم حلها، مؤكدًا أن الجامعة العربية طرف مساعد، وأضاف: "نحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك".وأوضح أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه، معربًا عن أمله في تقديم المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، كما أكد أن العمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب أن يٌنحى جانبًا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية.