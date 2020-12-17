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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تناقش «الإقرارات الضريبية» مع شباب الخريجين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:30 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجمارك "دخل- قيمة مضافة"، والمعايير المحاسبية المصرية والدولية، ورشة عمل عن إضافة "الإقرارات الضريبية"، وشرح الفاتورة الإلكترونية، بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأشرف إدفاوي، مدير عام الإدارة المركزية للحاسب الآلي وجمال دياب، مقرر لجنة الممول والضريبة، والدكتور بهيج أبوجازية، مستشار لجنة الممول والضريبة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وشرح الفاتورة الإلكترونية.

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