«مناعتك حمايتك».. «علبة وقاية» لأفراد «القومي للسكر» لمواجهة كورونا

وفر المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، «علبة وقاية» لكل فرد من أفراد الفرق الطبية العاملة في «المعهد» لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد تحت عنوان «مناعتك.. حمايتك».وقال الدكتور إيهاب نبيل، عميد «القومي للسكر»، إن كل «علبة وقاية»، ضمت كلًا من: «50 كمامة طبية، وجيل مُطهر للأيدي، وفيتامينات لرفع المناعة».وشدد «نبيل»، على أن أهم ما تملكه المنظومة الصحية هو «العنصر البشري»، موضحًا أن العبوات توفرت ليس للأطباء فقط، ولكن للتمريض، والفنيين، والإداريين، والعمال، وأمن.وأشار إلى أن دعم الأطقم الطبية المختلفة هو توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.