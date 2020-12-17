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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العدل الأوروبية: قواعد اللجوء في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، مجددا أن بنودا في نظام اللجوء المقيد في المجر غير قانونية، واعتبرت أنه من غير القانوني أن ترحل الدولة المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة.

وخلصت المحكمة إلى أن الدولة انتهكت بالتالي التزاماتها بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة إلى الوطن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءات قانونية ضد أنظمة اللجوء الخاصة بحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القومية.

ووفقا للمؤسسة، المسؤولة عن امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي، ليس هناك ما يضمن أن قرارات الترحيل في المجر تصدر بشكل فردي وأن المهاجرين يتلقون معلومات عن سبل الانصاف القانونية.

كما أفادت بأن هناك خطر "أن تتم إعادة المهاجرين دون الضمانات المناسبة وبما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية".

يشار إلى أن عدم الإعادة القسرية هو مبدأ ينص على أنه "لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره"، وفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الآن إلى حد كبير لصالح المفوضية الأوروبية، ووجد أن السلطات المجرية لم تلتزم بالإجراءات والضمانات المنصوص عليها.

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