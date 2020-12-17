رئيس المنيا: 50% زيادة في نسبة تحصيل المستحقات المالية للدولة

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن نسبة تحصيل المستحقات المالية للدولة بمختلف أشكالها والتي تقوم بها الإدارات داخل الوحدة المحلية زادت خلال شهر نوفمبر بنسبة 50% عن شهر أكتوبر الماضي.وأشاد رئيس مركز ومدينة المنيا بالجهد الذي تبذله إدارة الحجز الإداري بالوحدة المحلية، مشددا على ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم تحصيل كافة إيرادات الدولة المستحقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد وتفعيل القانون بكل حزم وقوة.جاء ذلك خلال متابعة رئيس المركز والمدينة لأعمال الإدارات داخل ديوان الوحدة المحلية لرفع كفاءة الأداء.