أدمن «التراكمية»: لا شكاوى من الامتحان الإلكترونية سوى صعوبة بعض الأسئلة

قالت فاتن أحمد، ولي أمر أحد طلاب الصف الأول الثانوي، وأدمن جروب أبطال الثانوية التراكمية، أن بعض أسئلة الامتحانات التجريبية، من خارج المنهج المقرر عليهم، وأن هناك صعوبة بامتحان الجغرافيا واللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي».وتابعت: «الأولاد مقبلون على حل الأسئلة الاختيارية، أما المقالية فيتركونها، لأن الاختيارية أسهل ويصحح في وقتها، وجاء سؤال في الجغرافيا ضع على الخريطة كأنه "بازل"، والأولاد غلطت فيه».وأوضحت أن هناك مميزات كثيرة بهذا الامتحان التجريبي، مثل اختفاء عيوب النظام القديم، بالإضافة إلى أن السيستم يعمل بشكل جيد جدا، ولا يوجد قطع في الانترنت كما حدث من قبل.وأشارت إلى أن هناك ميزة أخرى، في حالة إذا قطع الانترنت، نجد الامتحان بعد ذلك كما هو عليه من قبل الانقطاع، مشيرة إلى أن هناك تنبيه أيضا للطالب في حالة إذا ترك بعض الأسئلة، مؤكده أن قلم التابلت يعمل بشكل جيد.واختتمت أدمن الثانوية التراكمية، بأن هناك ميزة اخرى، أنه في حالة إذا كانت إجابة واحدة صح والأخرى خطأ تحسب الصح أيضا، قائلة:«احيي القائمين على العمل تحيه واجبه».وكان قد انطلق، صباح اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات، في ثالث أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي.في ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي (١٦ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة حضور الطلاب لليوم الثاني 97٪؜.وأكدت الوزارة أنه بلغت نسبة حضور الطلاب في مواد الجغرافيا ٦٢٩٩٣٣ طالبا، اللغة الإنجليزية ٦٣١٣٧٦ طالبا، اللغة الفرنسية ١٩٠٣ طلاب، اللغة الألمانية ١٨ طالبا.كما أعلنت الوزارة، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١٢٦٣٢٣٠ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.