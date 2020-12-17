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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2485 إصابة و218 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفروس كورونا، و218 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 332 ألفا و828 حالة، تعافى منها 294 ألفا و315 حالة بينما توفي 4982 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3220 حالة، منها 530 حالة في العناية المركزة.

كما أضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 513 حالة، ثم ولاية النمسا العليا 482 حالة، والنمسا السفلى 375 حالة، وستيريا 358 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 81 حالة.

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