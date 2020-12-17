استعجال تقرير اللجنة الهندسية في انهيار عقار حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، باستعجال تقرير اللجنة الهندسية حول عقار مكون من 3 طوابق الذي تعرض للانهيار الأسبوع الماضي.واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان وأكدوا أن الانهيار حدث في الساعة العاشرة صباح السبت الماضي، حيث سمعوا صوت ارتطام قوى، واكتشفوا أن العقار ينهار ثم حضر رجال الحماية المدنية، وتم إنقاذ شخصين من تحت العقار.وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار صادر له قرار إزالة منذ 5 سنوات ولكن لم ينفذ واستمر مالكوه في تأجيره.وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في الحادث.كانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع حى حدائق القبة، أخلت 4 عقارات من السكان عقب انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع مصطفى عبد السميع في عزبة مكاوي، وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراج شخصين من تحت الأنقاض مصابين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع في حي حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ لمكان الانهيار.وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وجار المتابعة.