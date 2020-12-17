أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إيطاليا لويجي، الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.وجاء الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء إيطاليا لبنغازي.ووصول منذ قليل، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى بنغازي للقاء قائد الجيش خليفة حفتر. جاء ذلك حسبما أفادت مصادر لقناة الحدث الإخبارية.