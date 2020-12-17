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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:21 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إيطاليا لويجي، الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.

وجاء الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء إيطاليا لبنغازي.

ووصول منذ قليل، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى بنغازي للقاء قائد الجيش خليفة حفتر. جاء ذلك حسبما أفادت مصادر لقناة الحدث الإخبارية.

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