محافظ بورسعيد للصيادين: الهدف من تطوير بحيرة المنزلة خدمتكم

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عدد من الصيادين بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس أسامة هنداوي، مدير عام الثروة السمكية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصيادين، وبحث آليات تنمية مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة.ورحب محافظ بورسعيد بالصيادين، مؤكدًا أنه لا يدّخر جهدًا في تقديم الدعم للصيادين طبقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة، بما يُساهم في توفير سبل الراحة لهم.وأشار إلى أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة تستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام للصيادين، وتطوير منظومة العمل بما يحقق أفضل مستوى للعاملين بمهنة الصيد ببورسعيد.