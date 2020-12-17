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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير السودان: العلاقات مع مصر استراتيجية وأوجه التعاون متعددة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
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أشاد محمد إلياس سفير السودان في مصر، بالعلاقات المتينة بين البلدين والتي وصفها بالاستراتيجية، معددًا أوجه التعاون المشترك وتبادل الخدمات بين البلدين في مجالات الكهرباء وخطوط السكك الحديدية والتنمية والزراعة والمعابر البرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السوداني بوفد الإعلاميين السودانيين، المشارك في دورة «سودان بلا حدود» التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، في البيت السوداني بالقاهرة.

ناقش إلياس مع الإعلاميين السودانيين دور الإعلام في النهوض بالسودان والمساهمة الفاعلة في التغيير، ووجه الشباب السوداني بالتحلي بالصبر وروح المبادرة لأجل المساهمة في بناء الوطن، مؤكدًا أن ثورة التغيير لابد أن تستمر حتى يتحقق الهدف المنشود.

من جهته، أكد خالد الشيخ، نائب السفير السوداني بالقاهرة، أهمية دور الإعلام كوسيلة مُكملة للعمل الدبلوماسي، مثمنًا دور الإعلام في حركة التغيير وتنمية المجتمع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة على وجه الخصوص.

وأوصى الصحفيين السودانيين المتدربين بضرورة نشر التجارب المصرية في التنمية بما يسهم في نقل التجربة وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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