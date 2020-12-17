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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش تعزيز التعاون مع هيئة الثروة السمكية وتنمية مشروعاتها ببورسعيد

محافظ بورسعيد: تقديم كل الدعم لقطاع الثروة السمكية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:15 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المهندس أسامة هنداوي، مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة، بحضور عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة عدد من ملفات قطاع الثروة السمكية، وبحث أوجه تنمية مشروعاتها، في إطار الطفرة التي تشهدها بورسعيد.

وناقش المحافظ، بحسب بيان، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية، بما يُساهم في الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية، تماشيًا مع كافة التطورات الحالية في مختلف القطاعات، وكذا تم استعراض آخر المستجدات في أعمال التطوير الجارية بمشروعات الثروة السمكية بالمحافظة.

وأكد المحافظ،على تقديم كافة الدعم لقطاع الثروة السمكية لتحقيق أعلى مستوى من التنمية في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية عدد من المشروعات فى مجال الثروة السمكية، وعلى رأسها مشروع تطوير بحيرة المنزلة، وتحقيق أعلى استفادة بما يحقق النفع للمواطن،

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