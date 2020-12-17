مطروح تستعد لانطلاق حفل الزفاف الجماعي احتفالا بالعيد القومي (صور)

تستعد محافظة مطروح لانطلاق حفل الزفاف الجماعي، الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة والمصايف تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في مركز كليوباترا الترفيهى.جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي ال 105 لمحافظة مطروح، حيث يضم حفل الزفاف الجماعي 15 عروس وعريس وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة كورونا.وقام أعضاء الهلال الأحمر بمحافظة مطروح بقياس درجات الحرارة وتعقيم جميع الحضور، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.