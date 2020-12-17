رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موسى: القمة المصرية الإماراتية حملت رسائل طمأنينة للأمن القومي العربي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:14 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بالأمس، جاءت في توقيت مهم وحساس للغاية، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكد موسى مصطفى، في بيان، أن القمة المصرية الإماراتية أرسلت رسائل طمأنينة للأمن القومي العربي والخليجي لأن مصر والإمارات وقوة ووطادة العلاقات بينهم من أهم ركائز الأمن القومي العربي والخليجي.

وألمح موسى مصطفى بأن هناك اتفاق قوي بين القاهرة وأبوظبي في الرؤى والاستراتيجيات والخطط تجاه اغلب إن لم يكن كل ملفات وقضايا المنطقة.

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا» تحذر: الفيروس أصبح سريع الانتقال.. والوقاية «أهم شيء»

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

إصابة إيمانويل ماكرون بكورونا

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

image description

لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

image description

محافظ أسيوط: مشروع تبطين الترع نقلة حضارية في القرى والنجوع

image description

لمتابعة إجراءات «كورونا».. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

«علمية كورونا» تحذر: الفيروس أصبح سريع الانتقال.. والوقاية «أهم شيء»

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

الثلوج تقطع الكهرباء عن 10 آلاف منزل باليابان

موسكو تختبر نظامًا جديدًا لتتبع السفن فى البحر الأسود

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

جلال الدين الرومي.. شاعر الصوفية (بروفايل)

سفير بريطانيا فى مصر يتحدث عن تجربته في تعلم اللغة العربية

زيزيت سالم تكتب: الأدب الجيد جغرافيا جيدة في رواية «طبيب أرياف» للمنسي قنديل

«عوالم الإنسان المجهولة» على طاولة مكتبة المستقبل.. السبت