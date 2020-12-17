موسى: القمة المصرية الإماراتية حملت رسائل طمأنينة للأمن القومي العربي

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بالأمس، جاءت في توقيت مهم وحساس للغاية، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.وأكد موسى مصطفى، في بيان، أن القمة المصرية الإماراتية أرسلت رسائل طمأنينة للأمن القومي العربي والخليجي لأن مصر والإمارات وقوة ووطادة العلاقات بينهم من أهم ركائز الأمن القومي العربي والخليجي.وألمح موسى مصطفى بأن هناك اتفاق قوي بين القاهرة وأبوظبي في الرؤى والاستراتيجيات والخطط تجاه اغلب إن لم يكن كل ملفات وقضايا المنطقة.