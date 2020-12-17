«البيطريين» تعلن الأسماء الأولية لمرشحى انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021.وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيبًا، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية بالجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.