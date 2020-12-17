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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيطريين» تعلن الأسماء الأولية لمرشحى انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيبًا، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية بالجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.

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