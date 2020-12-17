بعد الحديث عن علاقتها بـ محمود شاهين.. زيجات في حياة هنا شيحة

وترصد "الدستور" زيجات هنا شيحة



فوزي العوامري-



-أحمد خضير



-أحمد فلوكس



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صور تجمع الفنانة الجميلة هنا شيحة وابن شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الفنان المعتزل محمود شاهين مما أثار الجدل والشكوك والتسؤلات حول العلاقة الذي تجمع الثنائي، وتسبب في تصدر اسم الفنانة قائمة الكثر تدولًا في الساعات الأخير من اليوم عبر محرك البحث الشهير "جوجل" كما كان أخر ظهورللثنائي معًا في فعليات مهرجا القاهرة السينمائي 2020.كانت أولى زيجات هنا شيحة من المهندس فوزي العوامري وأنجبت منه طفلين، وفي عام 2007، طلبت م الطلاق، موضحة أنها لا تستطيع ان تكمل حياتها معه لينشب خلافا تسبب في تعنت ورفض الزوج طلب هنا شيحه بالحصول على طلاق مما دفعها لرفع دعوى خلع وبالفعل حصلت على حكم، وكانت في هذه الفترة تحاول ان تجنب طفليها أي خلافات، حتى لا يتأثرا نفسيا.وذكرت في تصريحات تلفزيونية أنها تنفق على أولادها، والنفقة جاءت بمبلغ 2000 جنيه شهريا واستأنف زوجها على الحكم ليكون مبلغ 1400 جنيه فقط، وسخرت قائلة: "لا نريد نقوده".كانت زيجة هنا شيحة الثانية هي الأكثر غموضًا،ارتبطت بأحمد خضير لكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة ولم يعلن أي طرف عن السبب والتزما الصمت.في عام 2018 تزوجت أحمد فلوكس عقب تصويرهما مسلسل" نصيبي وقسمتك" والذي كان سبب في بداية علاقة عاطفية بينهما، كما ظهر الثنائي بعدها في أكثر من لقاء تلفزيوني وعمل فني، لكن بعد مرور أقل من عام إنفصلا وقالت:" كل شيء قسمة ونصيب" ليكون تعليق أحمد فلوكس عن الطلاق أنه لم يحدث توافق بينهما.