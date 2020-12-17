عثمان: تنفيذ مبادرة «شغلك فى قريتك» بعد حلف مجلس النواب اليمين
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:19 م
مصطفى ديابطباعة
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إنه سيتم تجهيز ملف كامل لوضع الخطوط العريضة مع نواب الإسماعيلية بعد حلف اليمين لمتابعة اختيار الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "شغلك في قريتك"، والتي أعلن عنها اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية.
وأضاف النائب، أن وزارة التنميه المحلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات في 4 محافظات هى: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، قد أعلنت عن الموافقة على الأراضي التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغير، والتي تهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل بالقرى للقضاء على البطالة.
يذكر أن مبادرة شغلك في قريتك، أطلقها اتحاد الصناعات المصرية وبدأ تفعيلها في يوليو الماضي بعد العزلة التي فرضها وباء كورونا، وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعي الصغير والمتوسط الموزع في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما تهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجها من خلال المشروعات وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة الأنشطة المتعددة وزيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة.
ومن المخطط إنشاء نحو 384 مجمعًا صناعيًا و650 مشروعًا متوسطًا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير نحو 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.
وأضاف النائب، أن وزارة التنميه المحلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات في 4 محافظات هى: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، قد أعلنت عن الموافقة على الأراضي التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغير، والتي تهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل بالقرى للقضاء على البطالة.
يذكر أن مبادرة شغلك في قريتك، أطلقها اتحاد الصناعات المصرية وبدأ تفعيلها في يوليو الماضي بعد العزلة التي فرضها وباء كورونا، وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعي الصغير والمتوسط الموزع في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما تهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجها من خلال المشروعات وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة الأنشطة المتعددة وزيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة.
ومن المخطط إنشاء نحو 384 مجمعًا صناعيًا و650 مشروعًا متوسطًا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير نحو 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.