عثمان: تنفيذ مبادرة «شغلك فى قريتك» بعد حلف مجلس النواب اليمين

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إنه سيتم تجهيز ملف كامل لوضع الخطوط العريضة مع نواب الإسماعيلية بعد حلف اليمين لمتابعة اختيار الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "شغلك في قريتك"، والتي أعلن عنها اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية.وأضاف النائب، أن وزارة التنميه المحلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات في 4 محافظات هى: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، قد أعلنت عن الموافقة على الأراضي التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغير، والتي تهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل بالقرى للقضاء على البطالة.يذكر أن مبادرة شغلك في قريتك، أطلقها اتحاد الصناعات المصرية وبدأ تفعيلها في يوليو الماضي بعد العزلة التي فرضها وباء كورونا، وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعي الصغير والمتوسط الموزع في مختلف أنحاء الجمهورية.كما تهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجها من خلال المشروعات وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة الأنشطة المتعددة وزيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة.ومن المخطط إنشاء نحو 384 مجمعًا صناعيًا و650 مشروعًا متوسطًا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير نحو 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.