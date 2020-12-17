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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعرف على أفضل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2021

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد لذلك يتبادل كثير من المواطنين رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 عبر هواتفهم المحمولة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي متمنين الخير والرخاء وتحقيق كافة الأماني في العام المقبل خاصة خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي 2020، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير الحالي أفضل الرسائل التي يمكن تبادلها بين الأشخاص في العام الجديد وكيفية اختيارها حسب طبيعة العلاقة بين الطرفين.

 أفضل رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021

لم يتبقّ سوى 13 يوما فقط وينتهى عام 2020 لذلك يبحث الكثير من المواطنين بمختلف دول العالم عن جمل وعبارات ورسائل التهنئة ليتبادلونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم المحمولة تهنئة بعام 2021 نرصد فيما يلي أبرز جمل التهنئة :

- مع نهاية العام الحالي .. أتمنى لك نهاية كافة صعوبات الحياة

- مع بداية عام 2021 اتمنى لك تحقيق كافة أحلامك

- ودعت بك عام مضى وأقبل بك عام جديد .. عسى كل أعوامك القادمة سعادة

- للغالين بس اللي أحبهم وأحبوني واتمنى يكملوا معايا حياتي .. مع بداية السنة الجديدة كل سنة وأنتم طيبين

- مع العام الجديد أمنحك تذكرة إقامة دائمة في قلبي

عبارات ورسائل للتهنئة بين المتزوجين بالعام الجديد

كثير ما بيتبادل المرتبطين عبارات تهنئة في المناسبات الخاصة مثل العام الجديد لذلك نرصد أفضل العبارات و رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 التي يستخدمها المتزوجين في الاحتفال بالعام الجديد :-

- أسألك يا الله من فضلك أن تنعم علي وعلى زوجي مع العام الجديد بالصحة والستر ودوام الحب والسعادة

- كل عام وزوجتي بخير .. فاجعلها يا الله سنة جديدة مليئة بالخير والصلاح وتحقيق الأمنيات

- مع كل عام أغلق دفاتر الماضي مع زوجتي .. لنبدأ عام جديد وكأننا لم نرى بعض من قبل

- مع العام الجديد أسأل الله أن يرزق زوجى من باب رزق لا يسد وطريق خير لا يحسب


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