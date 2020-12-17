قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة.وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، كما اعتقلت فتاة من مدينة القدس المحتلة.وأضاف: أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في مدينة رام الله، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهما من بلدة عنبتا في طولكرم والآخر من مدينة القدس المحتلة.