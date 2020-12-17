مقتل شخصين فى اشتباكات قبلية بطبرق الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين على الأقل جراء اشتباكات قبلية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدينة طبرق شرق البلاد.وأوضحت قناة "ليبيا 24"، أن نزاعًا مسلحًا نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف الحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي.وأكد مصدر أمني، أن كتيبة مكافحة الشغب توجهت إلى مدينة طبرق لإحلال الأمن فيها، وذلك بعد حدوث تبادل لإطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة، مع ضرب بالقنابل أمام مقر الضمان الاجتماعي بالمدخل الغربي للمدينة.وكشفت مصادر ميدانية، عن تخوفات أهل المدينة من أن يتطور النزاع بشكل خطير ويناشدون الجهات المسئولة بضرورة التحرك الفوري خاصة بعد وقوع قتلى.ولم تعلن أي جهة في المجلس البلدي طبرق أو في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، عن أي إجراءات بشأن ما يحدث في المدينة.