232 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه تم أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 38 حالة تعاف، فيما لا تزال هناك 8848 حالة إصابة نشطة في البلاد.يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في أفغانستان منذ بداية تفشي الوباء بلغ 50 ألفا و202 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 2032 حالة، بينما تعافى 38 ألفا و686 شخصا.