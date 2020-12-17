11953 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 11 ألفا و953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و171 ألفا و854 حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكر راديو بولندا- إنه تم تسجيل 431 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و345 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 903 آلاف و349 شخصا، بعدما تعافى 10 آلاف و699 شخصا خلال 24 ساعة الماضية.