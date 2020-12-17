ملاحقة المخابز والمحال المخالفة في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية والمصانع غير مرخصة؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.أسفرت تلك الحملات التي شارك فيها العميد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن تحرير 15 محضرًا ضد مخابز بلدية عبارة عن إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل تفتيش وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وتحرير 2 محضر وضبط 5 كجم سمك منتهي الصلاحية، و2.5 كجم كبده بدون علامات وبيانات، بدائرة مركز الرحمانية، وتحرير 5 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط 20 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز ومدينة دمنهور.كما تم تحرير محضرين ضد أحد الجزارين لعرض 160 كجم لحوم بلدية خارج المجاز الحكومية، وكذلك عرض لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز ومدينة بدر.وجرى التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.