معسكر ترفيهي توعوي لشباب «مستقبل وطن» في بني سويف

أعلنت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بقيادة معاذ الشاهد أمين شباب المحافظة، عن تنظيم المعسكر الترفيهي التوعوي الأول، لمدة يوم واحد، من خلال برنامج جرى الإعداد له بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية، وزيادة وعي الشباب بالمشروعات القومية العملاقة بمدينة الجلالة والعين السخنة، والمقرر له غدًا الجمعة.وتستهدف أمانة الشباب بالحزب، تسليط الضوء على المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة للشباب، وإبراز أهمية تلك المشروعات وإنعكاسها على مستقبلهم، حيث يشمل برنامج اليوم الواحد جانب ترفيهي، يتضمن بعض المسابقات الفنية والرياضية والثقافية لزيادة ودعم التنمية الفكرية والثقافية لدى الشباب.