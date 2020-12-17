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لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط، حملة مرافق وتطهير وتعقيم لموقف الأزهر بحي غرب أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة المترددين والمسافرين والوافدين من المواطنين ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

حيث رافقه أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، ووليد فاروق عابدين مسئول بوحدة مشروع المواقف التابع للمحافظة وبمشاركة معدات وعمال رئاسة حي غرب أسيوط وبالتنسيق مع إدارة المواقف.

فضلًا عن حملة لإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق من مداخل ومخارج الموقف ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر ضد المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون، بالإضافة إلى رفع تعديات ومخالفات المحال التجارية نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة دخول وخروج المواطنين والسيارات من وإلى الموقف. 

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية تعقيم وتطهير كافة المنشأت الحكومية وغير الحكومية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خطر انتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس.

مشددًا على شن حملات مفاجئة على كافة القطاعات الخدمية خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وحرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لهذه الخدمات بكافة الخدمات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة. 

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لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

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