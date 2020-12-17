جامعة الإسكندرية: إقامة الانتخابات الطلابية في ظل «كورونا» أكبر نجاح

قال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إن 1061 طالبًا وطالبة، يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية، مشيرًا إلى أن إقامة الانتخابات في ظل تلك الظروف، وجائحة كورونا، هو أكبر نجاح للانتخابات هذا العام.وأضاف «جمال الدين»، في تصريحات خاصة لـ« الدستور»، إن انتخابات اتحاد الطلاب بدأت من الأحد الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل، موضحًا أن 16كلية، حسمت نتائجها بين التزكية والتعيين، و5 كليات تتم فيها انتخابات اتحاد الطلاب.ولفت إلى أنه لم يتقدم طعون على الانتخابات حتى الآن، وتم تقدم 13 تظلمًا من طلاب تم استبعادهم، وتم قبول 4 تظلمات ورفض 9 آخرين.وأشار إلى أن الطلاب هم من حرصوا على إقامة الانتخابات هذا العام، وكان لديهم رغبة شديدة لتكوين الإتحاد، ما دفع أعداد كبيرة للتقديم للإنتخابات هذا العام، لافتًا إلى أن دور الجامعة مساعدة الطلاب لخروج الانتخابات بشكل لائق ومشرف، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، من توزيع الكمامات والمواد المعقمة على الطلاب أثناء دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم، فضلًا عن التباعد أثناء التقديم متر ونصف بين كل طالب والآخر.