إعدام 200 كيلو أغذية فاسدة في مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة من مراقبة الأغذية تحت إشراف مراقب عام المديرية أشرف محروس، للمرور والتفتيش على المحال التجارية ومقالي اللب.وأوضح انه تم المرور على 9 منشآت، حيث تم تحرير 12 محضر جنح صحية، وتحرير محضر إعدام 200 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة.وأكد أنه سيتم تكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق بهدف التأكد من جودة السلع المعروضة من أجل الحفاظ على صحة المواطن.