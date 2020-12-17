«البيتكوين» تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق

جددت العملة المشفرة "بيتكوين" تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى؛ حيث ارتفعت قيمتها متجاوزة حاجز 23 ألف دولار.ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد كسر سعر العملة الإلكترونية "بيتكوين" الحد الأقصى الأخير والمتمثل في 23 ألف دولار في العديد من أكبر بورصات العملات المشفرة.وكان سعر "البيتكيون" ارتفع صباح اليوم الخميس، وتجاوز حد 22 ألف دولار محققا مستوى جديدا بلغ 22058 دولارا، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز حد 23 ألف دولار.