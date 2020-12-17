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تعليم البحر الأحمر تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراس الأول بداية من الصف الرابع الابتدائى حتى الإعدادي بنظام التعليم العام والخاص والرسمى والدمج والمهني.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى بنظام العام والرسمى لغات، والدمج يبدأ يوم 16 يناير وتكون الامتحانات 3 أيام يوم 16 و17 و24 يناير والصف الخامس الابتدائى يوم 17 و21 و25 يناير، والسادس الابتدائى يوم 18 يناير و23 و26.

وللمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصف الاول فى نظام التعليم العام والرسمى ولغات والدمج، يوم 16 يناير، و18 و20، 22، 24، 26 يناير، والصف الثانى الإعدادى الأحد 17 و20 و23،25، 27 يناير، ونهاية التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى فى نظام التعليم العام والرسمى لغات وكذلك الخاص تبدأ يوم 30 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وتجرى امتحانات الإعدادية فى نظام المهنى بمدينة الغردقة بداية من يوم 16 يناير فى الفترة المسائية تبدأ من الواحدة والنصف ظهرا، وفى غارب والقصير وسفاجا فى الفترة الصباحية.

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