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إسرائيل تسجل 11 وفاة و3229 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
الصحة الإسرائيلية
الصحة الإسرائيلية
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 3229 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 366 ألف حالة.

كما أوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3011.

وحسب بيانات الوزارة فإن 21544 شخصا يعانون حاليا من الإصابة بكورونا، من بينهم 400 مريض في حالة خطيرة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل، يوم الأحد المقبل، وحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح يوم السبت.


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