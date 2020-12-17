ماكرون يلغى جميع رحلاته بعد إصابته بكورونا

صرح قصر الإليزيه، منذ قليل، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيمارس مهامه عن بعد.وأكدت الرئاسة الفرنسية إلغاء جميع رحلاته للخارج، بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.وأعلن قصر الإليزيه، منذ قليل، عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".