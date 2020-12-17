ديميت أوزديمير تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت في الصورة بالأبيض والأسود بضحكة عفوية، حيث ارتدت "توب" وبنطالا أسود ستان، مما أثار إعجاب متابعيها.يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فهى فتاة مترددة ومتذبذبة، ولا تعرف ماذا تريد.