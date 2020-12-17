تعديل مواعيد عمل الشهر العقارى فى باريس بالوادى الجديد

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتعديل موعد عمل مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمنطقة باريس بمحافظة الوادي الجديد، وذلك على مدار يومى فقط السبت والأحد من كل أسبوع بدلًا من ثلاثة أيام.وتضمن قرار وزير العدل رقم 8738 لسنة 2020، تعديل القرار الوزاري رقم 2837 لسنة 2017، والذي يتضمن أن تعمل مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة باريس بمحافظة الوادي الجديد، أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع اعتبارًا من 1 أبريل 2017.وبعد الاطلاع على القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ومذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 18 نوفمبر 2020، فقد صدر القرار بحيث نص على أن تعمل مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمنطقة باريس بمحافظة الوادي الجديد يومين فقط بدلًا من ثلاثة، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من 5 ديسمبر.