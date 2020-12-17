يناقش الإعلام الرقمي والتقليدي.. «إعلام القاهرة» تعقد مؤتمرها 26

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي السنوي السادس والعشرين، وذلك يومي الأربعاء والخميس، الموافق 24 - 25 مارس 2021.، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب.ويتم خلال المؤتمر تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.ويتناول المؤتمر الذي سيعقد "أونلاين"، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية، تأثيرات الثورة الرقمية على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، والتأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، والقائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، الأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، وإشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، وأخيرا الإعلام الرقمي وعلاقتها بالأمن المعلوماتي.يقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.