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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى فرنسا لـ 2.47 مليون

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 47. 2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 59 ألفًا و472 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 186 ألفا و4 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 46 أسبوعًا.

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