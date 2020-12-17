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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط» تكشف أهم مشروعات الكهرباء خلال عامين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين (182019 -192020).

وأوضح تقرير حصاد مرحلة البناء لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي أعلنته الوزارة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 1.4 مليار جنيه، البحيرة 16 مشروعًا بتكلفة 3.5 مليار جنيه، الجيزة 13 مشروعًا بتكلفة 8.1 مليار جنيه، سوهاج 13 مشروعًا بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، دمياط 10 مشروعات بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وبني سويف 9 مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه، مطروح 6 مشروعات بتكلفة 4.8 مليار جنيه، فضلًا عن الإنتهاء من 34 مشروعًا مشتركًا بين أكثر من محافظة بتكلفة 33.4 مليار جنيه.

واستعرض التقرير المشروعات التي تم الإنتهاء منها خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن أبرزها إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

كما تضمنت المشروعات وفقًا للتقرير تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، قدرة 26ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطات رياح (جبل الزيت 1، 2، 3) بإجمالي قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر، إلي جانب إنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

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