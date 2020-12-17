12 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا 12 ألفا و47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 931 ألفا و751 حالة.وقال وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن هناك 594 طفلا و535 عاملا في القطاع الطبي من بين المصابين الجدد، مشيرا إلى تسجيل 252 حالة وفاة و12 ألفا و939 حالة شفاء من الوباء.وأوضح ستيبانوف أن 1997 مريضًا بكورونا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأن العاصمة (كييف) كان لها النصيب الأكبر في عدد الحالات الجديدة التي سجلتها البلاد بنحو 1512 حالة إصابة.