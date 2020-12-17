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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة والنظافة بمراكز ومدن كفرالشيخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة، والقرى.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها بقلين المحطة، وقرية المرازقة.

وفي سياقٍ متصل، أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الروضة، والبلاصي، والقن، وسد خميس، والورق.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة والحملات المكثفة بجميع شوارع ومناطق المدينة المختلفة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع خاصة مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن قص وتهذيب النخيل والأشجار، ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية بين الشوارع، وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات أولًا بأول، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات، وتحميلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، وقريتي الكفر الشرقي، وغرب تيرة.

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