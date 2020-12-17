بالأرقام.. نتائج عمل القافلة التنموية في أبو تيج بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء اليوم الثالث من القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، والتي كانت محطتها الثالثة في قرية الأقادمة بمركز أبوتيج، والتي انطلقت الإثنين الماضي، وعلى مدار 4 أيام متواصلة، لتجوب عدد من قرى ونجوع المحافظة.وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أنشطة القافلة بقرية الأقادمة بأبوتيج، تضمنت تقديم خدمة طبية متخصصة لنحو 627 مريض تضمنت 63 حالة أنف وأذن، و88 أطفال، و25 أمراض عصبية، و47 أمراض نساء، و36 حالة صدر وجراجته، و21 حالة مسالك، و94 رمد، و96 أمراض باطنة، و30 مريض عظام، إلى جانب 20 حالة جراحة، و30 تحاليل، وهو ما تضمن تحويل 117 حالة للعلاج والمتابعة بمستشفيات أسيوط الجامعية.وأضافت «غانم»، أن القافلة البيطرية قدمت أكثر من 1664 خدمة بيطرية تضمنت 484 للأبقار، و154 جاموس، و157 أغنام، و141 ماعز، و53 من خيول، و12 للعجول، و610 لمختلف أنواع الطيور الداجنة.