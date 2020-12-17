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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مخطط تطوير منطقة منشأة ناصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أكد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، وذلك فى الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الاتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، خاصة محور الفردوس الجاري تنفيذه وطريق الأوتوستراد.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشارى للمشروع تفاصيل المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، والبدائل التخطيطية المقترحة، والأساليب المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير، وأهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن السكان من عمليات التطوير، والآليات التنفيذية المُقترحة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمنشأة ناصر.​

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